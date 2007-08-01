Комуністи готові стати ”доторканними”

Комуністична партія України проголосує за зміни до Конституції щодо скасування необмеженої депутатської недоторканності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це під час робочої поїздки до Рівненської області заявив перший заступник голови Верховної Ради V скликання, член Компартії Адам МАРТИНЮК.

Водночас він зауважив, що недоторканність – це особливість притягнення народних депутатів до відповідальності лише за згодою Верховної Ради, але не було жодного випадку, щоб парламент не дав такої згоди.

Перший віце-спікер також наголосив, що “для відновлення соціальної справедливості в Україні має бути встановлена диктатура закону, щоб він був однаковим для всіх”.

Крім того, А.МАРТИНЮК зазначив, що розклад політичних сил у парламенті після позачергових виборів майже не зміниться, а, отже, буде затверджений такий самий склад уряду.