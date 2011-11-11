Королевська викриває українську владу в «глобальній містифікації»

Українська влада намагається довести Європі, що здійснює ефективні реформи, прикриваючи цим поняттям зростання корупції та тіньової економіки. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю берлінській газеті «Європа-Експрес».

«Ми спостерігаємо сьогодні переслідування підприємців малого і середнього бізнесу, ми бачимо, як зростає тіньова економіка, корупційний податок. І все це прикривається ширмою «реформ», які насправді є лише глобальною містифікацією для Європи», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, якщо влада не зробить ніяких висновків, то акції протесту найближчим часом переростуть в глобальне протистояння правлячої верхівки і народу. «Для влади сьогодні було б правильніше зробити висновки, почати нове політичне і економічне життя в країні, ніж увійти до глибокого протистояння, наслідки якого навіть складно спрогнозувати. Це буде не просте протистояння», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, громадянські рухи сьогодні виходять не з політичними і не з економічними вимогами. Вони виходять з вимогами відповідальності та підконтрольності щодо влади. «І час вседозволеності (влади) закінчився з вироком Юлії ТИМОШЕНКО. Жити у форматі, коли можна не порадившись з суспільством, змінювати Конституцію, приймати антисоціальні реформи, філософія яких: «Багаті – багатше, бідні – бідніше», вже неможливо», – заявила вона.

«Вирок Ю.ТИМОШЕНКО – це вирок, винесений владі й тим експериментам, які вона проводила над людьми за роки свого правління: це і пенсійна реформа, і податкова, і судова. Сьогодні рейтинг довіри до влади не більш як 20-30%», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.