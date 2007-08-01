За виборчими перегонами спостерігатимуть 60 людей ОБСЄ

ОБСЄ завершує підготовку до відправлення в Україну першої групи спостерігачів за достроковими парламентськими виборами.

Про це повідомляє “Німецька хвиля” з посиланням на Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ у Варшаві.

Зокрема, прибуття групи до Києва заплановано на 10 серпня. Передбачається, що від середини серпня і до дня виборів 30 вересня в Україні працюватимуть 60 довгострокових спостерігачів від ОБСЄ.

За словами старшого радника з питань виборів Жиль САФІ, 30 груп по дві особи роз’їдуться по всіх регіонах України. Він зазначив, що безпосередньо перед голосуванням в Україну має прибути основна група спостерігачів від ОБСЄ – близько 600 осіб. Остаточний персональний склад місії, наголосив Ж.САФІ, буде сформовано найближчими днями. Крім того, за його словами, поки не визначено, хто очолить виборчу місію ОБСЄ в Україні.

За словами Ж.САФІ, той факт, що Україна вперше проводить дострокові парламентські вибори, не вплине на роботу спостерігачів. Одним із центральних завдань місії він назвав перевірку виконання Україною рекомендацій, висловлених ОБСЄ після парламентських виборів 2006 року, в тому числі щодо реєстрації та списків виборців. Ж.САФІ наголосив, що ОБСЄ також цікавитиме, як на виборчий процес вплинуть зміни виборчого законодавства, ухвалені Верховною Радою на початку червня.