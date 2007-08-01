Уряд теж вже не антикризовий?

Уряд виконав прийняту програму антикризових дій. Про це, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, на якому підбиваються підсумки соціально-економічного розвитку України в першому півріччі, заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр також зазначив, що 4 серпня виповнюється рівно рік з того дня, як уряд почав працювати під його керівництвом.

Засідання проходить в розширеному складі. Окрім представників уряду, присутні губернатори, представники інших державних структур і голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ.