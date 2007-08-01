Янукович визнав: до перемоги над корупцією «ще далеко»

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на сьогоднішньому розширеному засіданні уряду заявив про те, що в регіонах рівень корупції «дуже великий».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем`єра, «у мене є багато критичних зауважень до губернаторів та інших місцевих керівників, але я сьогодні цього робити не буду. Ми постійно з вами в діалозі і далі продовжуватимемо роботу».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що надалі уряд і губернатори будуватимуть добрі партнерські відносини, і висловив надію, що найближчим часом будуть підписані угоди уряду з Львівською і Донецькою областями.

Також В.ЯНУКОВИЧ констатував, що до перемоги в боротьбі з корупцією у сфері державного управління «ще далеко».