Сьогодні 100 тюремних днів Тимошенко

12 листопада виповнюється 100 днів з дня арешту екс-прем’єр-міністра, голови «ВО «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО та її утримання у Лук’янівському СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації «Батьківщина», о 17.00 оголошено збір прихильників та активістів партії на акцію підтримки до стін СІЗО (вул. Дегтярівська, 13). У ході акції буде влаштовано флеш-моб.

Додаткова інформація на телефонами: 527-70-75, 096-334-30-05.