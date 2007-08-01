Янукович вважає, що день його призначення залишиться в історії

Уряд виконав прийняту програму антикризових дій. Про це, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, на якому підбиваються підсумки соціально-економічного розвитку України в першому півріччі, заявив прем`єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр також зазначив, що 4 серпня виповнюється рівно рік з того дня, як уряд почав працювати під його керівництвом.

Цей день, за словами В.ЯНУКОВИЧА, залишиться в українській історії, як день затвердження нового конституційного порядку – парламентсько-президентської моделі влади, яка зробила реальним народовладдя «і остаточно поставила крапку на авторитарній спадщині».

І з серпня 2006 року, за словами прем`єр-міністра, стало можливим створення відповідальної влади, здатної узяти на себе проведення соціальних, економічних і політичних реформ, необхідних Україні. Вперше українська влада була готова розділити політичну відповідальність із законодавчою владою і Президентом, і спиралася на підтримку більшості виборців, зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Конституційна реформа, на думку прем`єра, завдяки якій стали можливі ці зміни, стала важливим кроком на шляху до приведення Основного Закону України і всього законодавства у відповідність до європейського і світового демократичного стандартів.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що антикризова програма була повністю виконана за 5 місяців. Одним із перших кроків у напрямі стабілізації, за його словами, було наведення ладу в державних фінансах. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що темпи економічного розвитку за 5 місяців становили 8,3%, що забезпечило річний рівень зростання ВВП на 7%, що майже в 3 рази більше аналогічного показника за 2005 рік.

Засідання проходить в розширеному складі. Окрім представників уряду, присутні губернатори, представники інших державних структур і голова Верховної Ради України 5-го скликання Олександр МОРОЗ.