Азаров заявив, що з ЄС вирішили все, крім вступу

Україна і Європейський Союз зняли всі спірні питання з приводу Угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію ЄС, крім одного.

Про це написав прем`єр Микола Азаров на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні (у п`ятницю) в Брюсселі завершилися переговори на рівні експертів про укладення Угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію ЄС. Практично всі спірні питання зняті, і компромісний варіант угоди підготовлений", - зазначив він.

"Залишилася в Угоді про асоціацію одна позиція, яка вимагає вироблення або компромісного варіанту, або прийняття політичного рішення", - розповів Азаров.

"Наша делегація наполягає на тому, щоб в Угоді про асоціацію з ЄС була зафіксована перспектива членства в ЄС для України. ЄС пропонує інші формулювання", - уточнив прем`єр.

"Проте ми виходимо з того, що Угода про асоціацію з ЄС - це історично важливий документ, він приймається і буде розрахований на тривалий проміжок часу, може бути на 10-15 років", - заявив він.

"По суті, цей документ вимагає проведення Україною дуже великої роботи з модернізації економіки, соціальної сфери, реформування правоохоронної системи, судової системи. Тобто, іншими словами, після закінчення певного часу Україна повинна відповідати певним стандартам, прийнятим в країнах ЄС", - зазначив прем`єр.

При цьому Азаров уточнив, що "виникає питання: якщо країна, розташована в центрі Європи, відповідає всім стандартам ЄС, то на якій підставі вона позбавлена ​​європейської перспективи? Це наші доводи".

"Ми розраховуємо на те, що наші партнери з розумінням поставляться до нашої позиції", - підсумував прем`єр.

Українська правда