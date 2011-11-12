Під СІЗО прийшли прихильники Тимошенко

Біля Лук’янівського СІЗО у Києві проходить мітинг на підтримку екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції бере участь близько 100 осіб, переважно похилого віку, які тримають прапори партії «Батьківщина», свічки та повітряні кульки червоно і білого кольорів. Час від часу учасники мітингу вигукують гасло: «Банду – геть!».

Київська міська організація "Батьківщини" організувала акцію на підтримку Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди 100 днів її утримання під вартою.

Виступаючи перед учасниками мітингу, народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО тримають під вартою виключно через те, що «влада боїться Президента, бо ЯНУКОВИЧ вкрав у неї (Ю.ТИМОШЕНКО) перемогу на президентських виборах».

Депутат також закликав мітингувальників продовжувати боротьбу за звільнення Ю.ТИМОШЕНКО з-за грат та «звільнення України від окупаційної влади».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована 5 серпня. 11 жовтня Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.