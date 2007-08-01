Морозу набридла гризня

Голова Верховної Ради п`ятого скликання Олександр Мороз різко критикує появу ще одного указу президента про старт виборчого процесу дострокових виборів.

Про це він заявив на розширеному засіданні Кабінету міністрів у середу.

За словами Мороза, "уже всі зрозуміли", що передумовою дострокових виборів став не перехід депутатів із фракції у фракцію і черговим підтвердженням цього є видання нового указу президента, "де згадалося через півроку після першого указу, що треба записати неповноважність ВР як підставу (для виборів)".

"А що було раніше? А те, що з 2 квітня президент не брав на підпис закони? А те, що після 5 червня не підписані 25 законів, в тому числі закон про закупівлі, про який ви всі говорили?", - запитав голова ВР п`ятого скликання.

"Чи, може, в Конституції записане право президента визначати неповноважність парламенту і посилатися на це заднім числом?", - додав він.

"Я хотів би, щоб свідомо до цього поставилися, бо ми заграємося дуже далеко", - заявив Мороз.

Він також вчергове наголосив, що державі необхідна стабільність і системні зміни:

"Не треба займатися гризнею, яку ми сьогодні спостерігаємо раз по раз через ЗМІ, через недолугу рекламу, яка сьогодні заповнила всю країну. До справи – тоді будуть з`являтися успіхи".

Українська правда