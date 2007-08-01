Комуністів влаштував останній указ Ющенка

Комуністична партія України йде на дострокові парламентські вибори 30 вересня. Про це РБК-Україна заявив народний депутат V скликання Леонід Грач. "Якщо вже указ є, і цим указом підтверджується дата проведення позачергових виборів 30 вересня, ми завтра проводимо з`їзд, затверджуємо список і будемо готові воювати з діючим режимом парламентсько-політичним шляхом", - додав він.

В той же час, коментуючи обнародуваний сьогодні указ Президента від 31 липня, який підтверджує проведення дострокових виборів 30 вересня 2007 р. представник КПУ зазначив, що Віктор Ющенко цим документом підтвердив свою неспроможність як гаранта Конституції. "Він чорним по білому написав, що попередні укази були антиконституційними", - підкреслив Л.Грач. Крім того, указ Президента, за його словами, підтвердив, що "насильство, яке здійснило керівництво "Нашої України" і БЮТ над більш ніж 150 депутатами, примусивши їх скласти повноваження", мало місце бути. "Це принципово важливо – світова спільнота повинна побачити, що по суті конституційної кризи до складання повноважень депутатами від БЮТ і "Нашої України" не було", - додав Л.Грач. В той же час представник КПУ зазначив, що останній з указів Президента про призначення дострокових виборів є "найбільш легітимним", оскільки після здійсненого "політичного і правового насильства" над депутатами "вони отримали право говорити про те, що парламент неповноважний".

РБК-Україна