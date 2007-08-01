Люди Мороза судитимуться з Ющенком

Соціалістична партія України має намір звернутися до Конституційного Суду з приводу чергового указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори. Про це заявив народний депутат Верховної Ради V скликання від СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, за словами Я.МЕНДУСЯ, “4-й указ Президента – це продовження порочної і небезпечної практики нехтування Основного Закону, спроба будь-якою ціною, незважаючи на інтереси громадян і держави, досягти своєї основної мети: повернення диктаторських повноважень Леоніда КУЧМИ”.

Я.МЕНДУСЬ заявляє, що має намір послідовно боротися проти спроб повернути країну в часи кучмізму.

«У мене немає сумнівів у тому, що В.ЮЩЕНКУ доведеться відповідати за правове беззаконня, яке нав`язується суспільству. А оскільки СПУ - прихильник правового підходу, то ми маємо намір ініціювати звернення в КС з приводу чергового антиконституційного діяння Президента», - підкреслює Я.МЕНДУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, глава держави своїм указом від 31 липня вніс технічні зміни до свого останнього указу про призначення дострокових парламентських виборів. Указ був підписаний 31 липня, а сьогодні він опублікований в офіційному віснику Президента. Таким чином, цей указ набуває чинності з сьогоднішнього дня. За словами заступника глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК, видання нового указу пов`язане з тим, що відповідно до норм законів дострокові парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після рішення Президента про розпуск парламенту. Також М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що метою видання нового указу є узгодження питань, які б виникли у зв`язку з неоднозначністю початку виборчого процесу. Тепер, за словами М.СТАВНІЙЧУК, новим указом чітко визначена дата початку виборчого процесу і закріплено, що він розпочинається 2 серпня.