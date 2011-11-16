У Кличка кажуть, що Києву терміново потрібні вибори мера та міськради

Влада робить усе можливе, аби перетворити Київ на територію, де комфортно проживати тільки представникам правлячої політичної еліти – бо закони України, вочевидь, остаточно перестають діяти в місті.

Так заступник голови фракції «УДАР Віталія Кличка» у Київраді Наталія НОВАК прокоментувала чергову відмову парламенту призначити дострокові вибори мера та Київради. Нагадаємо, що за це рішення сьогодні віддали свої голоси лише 92 народних депутата України з 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами Н.НОВАК, «сьогоднішнє голосування у парламенті було дуже показовим. Депутати відмовилися не лише призначати перевибори, але й навіть не захотіли включити до порядку денного законопроекти про заборону перекриття доріг під час проїзду кортежів та заборону встановлення парканів біля органів влади. Це означає, що вони розглядають Київ (а саме столиця найбільше стоїть в корках, поки їдуть високопосадовці) як територію, де не діють ані Конституція, ані закони України».

Вона наголосила, що в Києві терміново потрібно проводити вибори мера та Київради: «Міського голови фактично немає у місті – він не веде засідання міськради, не приймає громадян, не звітує перед киянами. А більшість депутатів Київради давно перетворилися на тушок, які за 2 роки змінили по кілька фракцій і перевершили Верховну Рада по перебіжництву. Чиновники ж дбають не про інтереси громади, а займаються виключно піар-кампанією під майбутні вибори. Незважаючи на численні факти порушень діючого законодавства, підтверджені рішеннями судів та висновками декількох слідчих комісій Верховної Ради, жоден з високопосадовців не був притягнутий до відповідальності».

Н.НОВАК відзначає і правову колізію, котра складається навколо виборів у столиці. Адже згідно з законом, усі наступні чергові вибори до органів місцевого самоврядування мають відбуватися в один день – в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень, тобто у 2014 році. Нинішні ж повноваження мера закінчуються у 2012 році, а депутатів – у 2013 р.: «І якщо ми не переоберемо міського голову та Київраду зараз, то по закону вони пропрацюють лише до 2014 року! Які ґрунтовні реформи можна провести за такий короткий час? Тому перевибори потрібні якнайшвидше, аби нові люди, які прийдуть до влади, мали змогу реалізувати свої обіцянки перед киянами».

Політик зазначила, що партія «УДАР» уже звернулася з офіційним листом до Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, в якому виклала своє бачення ситуації, що склалася в столиці, та закликала цю міжнародну структуру дати свою оцінку процесам, які відбуваються в Києві. «Україна ще в 1997 року ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, яка визначає, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму. І влада зобов’язана дотримуватися цього принципу», – вважає Н.НОВАК.