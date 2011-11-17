Якби президентські вибори відбулися на початку листопада (опитування)

Якби вибори Президента України відбувалися на початку листопада 2011 року, розрив між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Юлією ТИМОШЕНКО становив би 1%.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Якби вибори Президента України відбувалися на початку листопада 2011 року, 20,1% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за В.ЯНУКОВИЧА, 19,3% – за Ю.ТИМОШЕНКО, 11,1% – за Арсенія ЯЦЕНЮКА, 5,5% – за Віталія КЛИЧКА, 5,2% – за Петра СИМОНЕНКА, 2,8% – за Олега ТЯГНИБОКА, 2,2% – за Сергія ТІГІПКА, 2,6% – за Анатолія ГРИЦЕНКА.

Інших кандидатів підтримали майже 5%, не підтримали б жодного («проти всіх») – 11,9%, не визначились з вибором – 14,3%.

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку листопада 2011 року, 22% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за Партію регіонів, 19,9% – за «Батьківщину», 9,8% – за «Фронт Змін», 5,4% – за Комуністичну партію, 4,7% – за партію УДАР В.Кличка, 3,3% – за «Свободу».

Ще 1,9% виборців підтримали б Громадянську позицію, 1,2% – Народну партію, 1,1% – «Нашу Україну». Інші партії підтримали б 4,3% виборців, не підтримали б жодну з партій («проти всіх») – 13,2%, не визначились з вибором – 13,2%.

Таким чином, якби вибори відбувались на початку листопада і прохідний бар’єр лишився б на рівні 3% до парламенту потрапили би шість партій: Партія регіонів, «Батьківщина», «Фронт Змін», КПУ, УДАР та «Свобода». При збільшенні прохідного бар’єру до 4% – п’ять партій, а при збільшенні прохідного бар’єру до 5% – лише чотири.

Соціологічна група «Рейтинг» відзначає, що, незважаючи на те, що рейтинг Партії регіонів стабілізувався (22%), рівень підтримки В.ЯНУКОВИЧА – продовжує зменшуватися (з 23% у травні до 21% у вересні та 20% у листопаді).

Результати опитування засвідчили, що збільшення підтримки Ю.ТИМОШЕНКО (до 19%) та партії «Батьківщина» (до 20%) – покращення ставлення до Ю.ТИМОШЕНКО, яке фіксується останнім часом на Заході, Півночі та в Центрі країни, переростає у електоральні дивіденди.

Зберегли стабільність позиції комуністів (5%) та Громадянської позиції (2%).

Натомість «Фронт Змін» (10%) та УДАР (5%) втратили зростаючу динаміку. Не змогла зупинити динаміку спаду «Свобода» (3%).

Дослідження також засвідчило, що якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку листопада 2011 року, то 33% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 33% скоріше взяли б участь. Активність щодо виборів Президента дещо вища: 35% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 33% скоріше взяли б участь. Найбільш мобілізованими є виборці партії «Батьківщина», КПУ та Партії регіонів.

В дослідженні, яке проводилося з 25 жовтня по 6 листопада 2011 р, взяли участь 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.