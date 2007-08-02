Російський політтехнолог розгледів головну місію Юлії Тимошенко
19:47, 02 серпня 2007Політика
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Бо знає, про що мріють нашоукраїнці
|Сергій МАРКОВ
«Безумовно, Юлія Володимирівна буде головною, хто відстоюватиме формування коаліції на базі «помаранчевих» сил будь-якою ціною», – вважає він.
«Їй необхідно втримати Ющенка від реалізації його плану. А цей план, наскільки я розумію, – створення коаліції з Партією регіонів», – сказав Марков.
На думку політолога, «регіонали» також схиляються до створення «синьо-помаранчевої коаліції». «Звісна річ, без Тимошенко», – наголосив він.
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