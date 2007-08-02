Російський політтехнолог розгледів головну місію Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко робитиме все можливе, аби не дати Віктору Ющенку реалізувати план зі створення коаліції з Партією регіонів. Таку думку висловив російський політолог Сергій Марков в інтерв’ю газеті ”Московский комсомолец в Украине» за 1 серпня 2007 року.

«Безумовно, Юлія Володимирівна буде головною, хто відстоюватиме формування коаліції на базі «помаранчевих» сил будь-якою ціною», – вважає він.

«Їй необхідно втримати Ющенка від реалізації його плану. А цей план, наскільки я розумію, – створення коаліції з Партією регіонів», – сказав Марков.

На думку політолога, «регіонали» також схиляються до створення «синьо-помаранчевої коаліції». «Звісна річ, без Тимошенко», – наголосив він.