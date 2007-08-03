Комуністи хваляться трьома мільйонами з гаком за імпічмент Ющенка

Комуністична партія України зібрала вже 3 млн. 700 підписів на підтримку всенародного референдуму про відставку Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба КПУ, про це заявив лідер партії Петро СИМОНЕНКО

За його словами, у Верховній Раді нового скликання комуністи обов`язково внесуть пропозицію про необхідність проведення такого референдуму.

“Мета збору підписів – показати, що ця ідея має народну підтримку. І на наступних президентських виборах, які відбудуться дуже скоро, вже ніхто не повірить, що “ці руки” нічого не крали”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

Крім того, за його словами, відразу після позачергових парламентських виборів Компартія має намір ініціювати проведення референдуму щодо вступу України в НАТО і про статус російської мови.