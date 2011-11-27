Загиблий у Донецьку шахтар Конопльов був членом "Батьківщини"
Рік тому міліціонер убив його невістку
Наметове містечко чорнобильців у Донецьку розганяла міліція разом з особами кримінальної зовнішності. На цьому наголосив народний депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло ВОЛИНЕЦЬ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами депутата, ці особи завалили великий армійський намет, у якому був генератор, що забезпечував табір освітленням і теплом.
«Ці штурмовики пробігли по тілам людей і затоптали шахтаря Геннадія КОНОПЛЬОВА, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина», - повідомив М.ВОЛИНЕЦЬ.
Він також додав, що півроку тому п’яний працівник міліції, перебуваючи за кермом автомобіля, вбив невістку загиблого сьогодні Г.КОНОПЛЬОВА.
«Розслідування не проводиться. Цей працівник міліції знаходиться нібито в розшуку», - додав народний депутат.
М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що Г.КОНОПЛЬОВ був надзвичайно справедливою, чесною і порядною людиною.