Юлія Тимошенко і перша десятка БЮТ (6 фото)
19:44, 05 серпня 2007Політика
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Відбувся Міжпартійний з`їзд БЮТ
Міжпартійний з’їзд БЮТ затвердив список кандидатів у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема., список очолила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Під другим номером у списку Олександр ТУРЧИНОВ, третій - Микола ТОМЕНКО, четвертий - Йосип ВІНСЬКИЙ, п’ятий - Андрій ШЕВЧЕНКО, шостий - Віктор ПИНЗЕНИК, сьомий - Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмий - Віталій КУРИЛО, дев’ятий - Микола ПЕТРУК, десятий - Євген КОРНІЙЧУК.
Всього у списку представлено 450 кандидатів: 350 від ВО “Батьківщина”, 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії “Реформи і порядок”.
|Народний депутат V скликання від фракції БЮТ Григорій Омельченко, лідер партії ”Реформи та порядок” Віктор Пінзеник, заступник лідера БЮТ Йосип Вінський, перший заступник секретаря РНБО Олександр Турчинов, лідер БЮТ Юлія Тимошенко, заступник лідера БЮТ Микола Томенко, депутат V скликання Андрій Шевченко, ректор Луганського педагогічного університету Віталій Курило і колишній командувач Сухопутними військами Збройних Сил України Микола Петрук
Фото Євгена Орловського / УНІАН
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