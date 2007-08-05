Юлія Тимошенко і перша десятка БЮТ (6 фото)

Міжпартійний з’їзд БЮТ затвердив список кандидатів у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема., список очолила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Під другим номером у списку Олександр ТУРЧИНОВ, третій - Микола ТОМЕНКО, четвертий - Йосип ВІНСЬКИЙ, п’ятий - Андрій ШЕВЧЕНКО, шостий - Віктор ПИНЗЕНИК, сьомий - Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмий - Віталій КУРИЛО, дев’ятий - Микола ПЕТРУК, десятий - Євген КОРНІЙЧУК.

Всього у списку представлено 450 кандидатів: 350 від ВО “Батьківщина”, 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії “Реформи і порядок”.

Фото Євгена Орловського / УНІАН