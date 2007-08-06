Тимошенко обіцяє оприлюднити свою декларацію про доходи

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє оприлюднити в "Українській правді" свою декларацію про доходи.

Про це вона сказала в неділю на прес-конференції після міжпартійного з`їзду БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що як кандидат в депутати передасть декларацію до Центрвиборчкому, а якщо той не розмістить її на своєму веб-сайті, то вона особисто надасть декларацію "Українській правді".

Лідер БЮТ також привітала "Українську правду" з тим, що видання публікує фотографії будинків провідних політиків.

"Я вам дякую, що ви ведете таку програму. Тільки я вас попрошу потім розмістити ці будинки по рейтингу", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, давши зрозуміти, що її будинок програватиме маєткам інших політиків, зазначає «Українська правда».