«Свобода» з Бенюком і Зубицькою йде на вибори самостійно

До виборчого списку ВО «Свобода» увiйшли кiнорежисер Юрiй Iллєнко, народний артист України Богдан Бенюк i фiтотерапевт Наталя Зубицька.

Очолює список лiдер цього об’єднання Олег Тягнибок. До першої п`ятiрки, окрім вже згаданих Юрія Іллєнка і Богдана Бенюка увійшли також завiдувачка кафедрою прикладної лiнгвiстики Львiвської полiтехнiки Iрина Фарiон та керiвник центру Нацiонального вiдродження iменi Степана Бандери Олександр Сич.

«Ми подаємо на реєстрацію у ЦВК ту саму програму «Захисту українців», з якою ми йшли на вибори на минулих парламентських перегонах. Ми її тiльки збiльшили на 10 пiдроздiлiв. Зокрема, це стосується соцiальної полiтики, реформування освiти, медицини, села тощо», – цитує Олега Тягнибока прес-служба партiї.

Оновлену програму названо Програмою свободи українців.

«Основними пунктами Програми захисту українців залишаються вимога вiд Верховної Ради України, ООН, Європарламенту, парламентiв країн свiту визнання геноциду українців у 20 столітті злочином проти людства, а також визнання воїнів ОУН-УПА учасниками нацiонально-визвольної боротьби за державну незалежність України», – наголосив Олег Тягнибок.

На парламентських виборах навесні 2006 року «Свобода» набрала 0,36% голосів i зайняла 18-е місце серед 45 учасників кампанії.

Радіо Свобода