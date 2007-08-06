Столична міліція заявляє, що нашоукраїнець сам нарвався

Столична міліція заявляє, що депутат Київської міської ради Зорян ШКІРЯК сам спровокував бійку, через що був побитий.

Про це пише газета «15 минут» від 6 серпня 2007 р. з посиланням на прес-службу ГУ МВС у м. Києві.

За даними МВС, депутату зробили зауваження, що в його автомобілі голосно грає музика. У відповідь З.ШКІРЯК, який перебував у нетверезому стані, штовхнув інваліда, який зробив йому зауваження, і той впав на асфальт. У відповідь на це приятель постраждалого вдарив З.ШКІРЯКА в обличчя, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня блок НУ-НС заявив, що київська влада переслідує членів блоку і висловив глибоке обурення з приводу побиття члена виборчого штабу «Нашої України – Народної самооборони», депутата Київради З.ШКІРЯКА. Блок звернувся до Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України з вимогою негайно розслідувати напад на З.ШКІРЯКА і покарати причетних не тільки до виконання, але й замовлення злочину.

За даними прес-служби блоку, З.ШКІРЯК був побитий у ніч з 1 на 2 серпня. На депутата Київради з фракції “Наша Україна” напали троє невідомих.