Убили фотокореспондента тижневика «2000»

Вчора ввечері у Києві було вбито фотокореспондента газети «2000» Віталія Розвадовського.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, за попередньою версією слідства, вбивство скоєно на побутовому грунті.

За даними слідчих, між фотожурналістом та особою, яка підозрюється у скоєнні злочину, виник конфлікт на сходовій клітині в одному з будинків на Харківському житловому масиві.

Потерпілого з численними колото-різаними травмами шиї та обличчя було доставлено до Київської міської лікарні швидкої допомоги, де він помер сьогодні близько третьої години ночі від втрати крові.

Міліція порушила кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України – навмисне вбивство.