Розпочнеться з’їзд Блоку Литвина

7 серпня 2007 року об 11:00 в Українському Домі (адреса: вул. Хрещатик, 2) розпочнеться міжпартійний з’їзд Народної Партії і Трудової партії України, на якому відбудеться обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні дострокових виборів, стратегії і тактики створеного 3 серпня 2007 року Блоку Литвина та обрання керівних органів Блоку.

На міжпартійному з’їзді буде затверджено єдиний список кандидатів від Блоку Литвина на позачергових виборах до Верховної Ради та ухвалено Передвиборчу програму блоку.

О 12:30 відбудеться прес-конференція за участю лідерів Блоку Литвина.

Акредитація обов’язкова. Телефони: 270-65-85; 8-093-259-00-83.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.