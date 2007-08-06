ПР просить Генпрокуратуру розібратися з ”книгою Януковича”

Партія регіонів заявляє про розповсюдження в одному з регіонів псевдо-книги Віктора Януковича, яку називає політичною провокацією для дискредитації Януковича та партії, і має намір звернутися з цього приводу до Генпрокуратури.

Про це заявив керівник юридичного департаменту центрального апарату партії Юрій Мірошниченко, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Книгу нібито за авторством Януковича він називає "сфабрикованою", "фальшивим виданням, що старанно копіює зовнішній вигляд та назву справжньої книги лідера Партії регіонів "... І рік при владі", однак суттєво спотворює її зміст".

"Більше того, поширення цієї книги супроводжується сфальшованим листом за підписом одного з керівників депутатської фракції Партії регіонів із закликом сприяти розповсюдженню книги. Підпис та печатка на цьому листі також підроблені", - додав представник ПР.

Посилаючи на законодавство, Мірошниченко зазначив, що "підробка документа, який видається чи посвідчується організацією (в даному випадку Партією регіонів) може каратися обмеженням волі на строк до трьох років".

"Крім того, має місце втручання у діяльність державного діяча, що карається позбавленням волі на строк до трьох років. По-третє, має місце самоправство, встановлена законом кримінальна відповідальність за яке карається арештом на строк до трьох місяців", - продовжив він.

"Зрештою, відповідно закону "Про видавничу справу", забороняється оприлюднювати інформацію без дозволу її власника (співвласників), а також з порушенням законодавства України з питань інтелектуальної власності", - додав представник ПР.

Мірошниченко заявив, що наразі ним та його "колегами-народними депутатами готується звернення до Генпрокуратури з закликом терміново розслідувати цей інцидент і зробити все, щоб винні понесли покарання згідно чинного законодавства".

"Насправді ми зіткнулися з проявом справжньої політичної провокації, спрямованої на дискредитацію персонально Януковича та Партії регіонів, як провідної політичної сили", - зазначив представник ПР.

"Виготовлення та поширення зазначеної книги – це "чорний піар", що поєднується з кримінальним злочином. Ми будемо наполягати, щоб цей факт отримав відповідну оцінку Генпрокуратури", - наголосив Мірошниченко.

Українська правда