Соціаліст Волга обіцяє «розгромити» Мороза зсередини

Член парламентської факції СПУ Василь Волга не ввійшов до виборчого списку Соцпартії через те, що відмовився агітувати проти Партії Регіонів. Про це Комерсант-Україна пише з посиланням на слова самого Волги.

«Після того, як я не погодився на пропозицію Сан Санича (Мороза — Комерсант) провести в Донецькій області розгромну агітаційну кампанію проти Партії регіонів, мене поставили 39-м номером у списку СПУ, - так викладає ситуацію соціаліст, прізвища якого немає в списку. - На засіданні політради, у п`ятницю увечері, я відмовився балотуватися». Пан Волга вчора повідомив, пише видання, що тепер має намір провести в партії кампанію проти самого лідера СПУ. «Це вже не той Мороз, який боровся з Кучмою, це людина, яка відійшла від ідеї соціалістів і лише панічно боїться втратити своє крісло», - заявив він.

Зауважмо, що це – не єдиний випадок, коли члени СПУ починають обурюватися діями лідера партії. Так, наприклад, на з`їзді перш ніж зачитати делегатам список, Олександр Мороз нагадав, що має право особисто заповнювати кожне п`яте місце. «Якщо комусь не сподобається те чи інше прізвище, попереджаю одразу: звертайтеся до мене», - сказав лідер СПУ.

«Не розумію, якщо ми не впливаємо на формування списку, навіщо тоді ми тут сидимо?!» - так відреагували деякі делегати.