Балога: регіонали розраховують на безлімітний адмінресурс

Глава Секретаріату Президента України Віктор Балога розцінив масове включення міністрів діючого уряду до виборчого списку Партії регіонів як очевидне свідчення її невпевненості у своїх електоральних результатах, повідомляє прес-служба Президента. «Напевно, «регіонали» добре розуміють, що за рік діяльності нинішнього складу Кабінету Міністрів вони відчутно втратили у підтримці людей, у тому числі і на сході країни, де мешкає найбільше симпатиків ПР. Одна річ – слухати гіпнотичні заяви про зростання добробуту та стабільність, і зовсім інша – бачити великі цифри комунальних рахунків і цінників у крамницях. Тому урядовці вирішили просто: вони хочуть сховатися від відповідальності за наслідки своєї роботи в парламентських стінах, ще й прикрившись депутатською недоторканністю. Міністри зайняли місця ближче до початку списку, щоб мати найбільше шансів потрапити у Верховну Раду. Це означає, що Партія регіонів усвідомлює свій близький програш на виборах і розраховує провести у парламент хоча б урядовців», – зауважив В.Балога.

Керівник президентського Секретаріату вважає, що участь у виборчих перегонах майже всього складу Кабміну загрожує широким застосуванням адміністративного ресурсу і тиску. Він нагадав, що у 2006 році, під час кампанії з виборів до ВР, лідер Партії регіонів Віктор Янукович вимагав відставки міністрів, які балотуються в парламент. «Однак сьогодні змінилися обставини – змінилися й мотиви та дії. З волі та благословення керівника уряду лише в першій сотні кандидатів від ПР, окрім нього самого, є два десятки віце-прем’єрів, міністрів і їхніх заступників. Про їх відставки з посад не сказано ані слова, що підштовхує до висновку про розрахунок «регіоналів» на безлімітний адмінресурс».

Водночас В.Балога підтвердив, що ніхто із працівників Секретаріату Президента України не балотується до Верховної Ради. «Сьогодні підписано відповідні кадрові Укази Глави держави та керівника Секретаріату, всі кандидати в народні депутати, які мали бодай віддалене відношення до Секретаріату, звільнені з посад. Обіцянка про те, що чиновники з Банкової не будуть включені у виборчі списки, виконана повністю. Отже, будь-які закиди в адмінресурсі відсьогодні мають тільки одного адресата – будинок уряду».