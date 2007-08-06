Луценко знає, звідки ноги ростуть у ”корупційної культури”

Лідер Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що Конституцію України потрібно змінювати якнайшвидше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, про це в ефірі телеканалу “Інтер” заявив лідер “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО.

Зокрема, він наголосив, що “БЮТ - наш найближчий союзник, і ми підтримуємо його ідеї, особливо їхню просвітницьку роботу щодо різних форм конституційного устрою, який може бути запропонований у новій Конституції”. Водночас, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, “ми хочемо сконцентруватися на стрижневій для суспільства проблемі - скасуванні депутатської недоторканності”. “Це - основа нинішньої корупційної культури”, - переконаний лідер Блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Я вважаю, що найближчим часом потрібно внести на розгляд готовий конституційний документ, прийняти його всенародно або на конституційній асамблеї спеціально делегованих для цього спеціалістів, і всенародно затвердити його раз і назавжди, припинивши хаос і двовладдя в країні”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, Україна повинна мати сильну владу. “Тому, - вважає Ю.ЛУЦЕНКО, - у новій Конституції мають бути посилені повноваження Президента і встановлені серйозні баланси проти можливої узурпації зі сторони парламенту та на місцях”.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, Президент має бути наділений правом розпуску парламенту в разі гострої політичної чи економічної кризи і розпуску відповідних місцевих рад, якщо вони погано працюють на відповідній території. “Президент має бути арбітром усіх гілок влади, який служить народу в цілому, бо він загально обраний лідер держави”, - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.