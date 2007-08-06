Регіонали звинуватили Балогу у зловживанні службовим становищем

Глава Секретаріату Президента Віктор Балога повинен припинити "кучмістську практику" і не втручатися у виборчий процес, вважає член парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман, коментуючи висловлення В.Балоги, що участь членів Кабміну у виборах є використанням адмінресурсу. За її словами, В.Балога має перестати видавати розпорядження про те, хто з блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" має право бути спікером під час виборчої кампанії, а в кого журналісти не можуть брати коментарі. "Віктор Балога правильно зробив, що не пішов на вибори, бо його прізвище в списку "НУ-НС" ще більше знизило б рейтинг пропрезидентської політичної сили", - цитує слова Г.Герман прес-служба Партії регіонів.

Крім того вона висловила переконання, що В.Балога "міг би порадити Президентові не йти на з"їзд до окремо взятої політичної сили, і тим паче не виступати на ньому, якщо Президент - демократ, і якщо він - Президент усієї України".

РБК-Україна