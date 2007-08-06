Стецьків вважає, що Ющенко звільнив радників не просто так

Кандидат у народні депутати Тарас СТЕЦЬКІВ, якого глава держави Віктор ЮЩЕНКО звільнив сьогодні з посади радника Президента, пояснює звільнення Президентом низки своїх радників бажанням уникнути звинувачень у використанні адмінресурсу під час виборчої кампанії.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Т.СТЕЦЬКІВ заявив, що таким чином Президент продемонстрував свою впевненість у перемозі на дострокових парламентських виборах як блоку «Наша Україна – Народна самооборона», так і Блоку Юлії Тимошенко.

Він пояснив, що зараз усі, хто включені у передвиборні списки НУ-НС та БЮТ, йдуть зі своїх посад у президентських структурах, і, навпаки ті, хто залишились працювати на своїх посадах, відмовились від участі у виборах.

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ закликав Партію регіонів взяти приклад з такої практики, оскільки, за його словами, ця партія «позапихала» всіх своїх міністрів у свій список.

Колишній радник Президента підкреслив, що НУ-НС та БЮТ у жодному разі не хочуть бути звинуваченими у використанні адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії, і тому пішли на такий крок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, Президент України В.ЮЩЕНКО звільнив з посад радників глави держави Василя КУЙБІДУ, Юрія КАРМАЗІНА, Тараса СТЕЦЬКІВА, Богдана БУЦУ, Володимира ШАНДРУ та Миколу ПОЛІЩУКА. Як відомо, кандидатуру В.КУЙБІДИ включено до виборчого списку Народного Руху України, Ю.КАРМАЗІН є головою Партії захисників вітчизни, яка йде на вибори у складі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, а Т.СТЕЦЬКІВ балотується у народні депутати за списками партії “Вперед, Україно!”, В.ШАНДРУ включено до списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Крім того, Президент звільнив Романа ЗВАРИЧА, якого також включено до списку “Наша Україна – Народна самооборона”, з посади представника глави держави у Верховній Раді України.