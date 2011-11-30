Азаров вступився за українців у Росії

Україна сподівається на продовження діяльності в РФ громадської організації «Об`єднання українців Росії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з головою Ради федерації Федеральних зборів Російської Федерації Валентиною МАТВІЄНКО сьогодні у Києві.

«Хотів би звернути Вашу увагу на питання майбутнього всеросійської громадської організації «Об`єднання українців Росії», справа ліквідації якої на даний час перебуває у Верховному Суді Російської Федерації», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні ця організація є єдиною, яка представляє інтереси майже трьох мільйонів українців у Росії. «Упевнений, що в основі позитивних змін українсько-російських відносин збереження цієї організації могло б внести свій внесок у розвиток цих відносин», - підкреслив прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні стало відомо, що Замоскворецький суд Москви підтримав Міністерство юстиції РФ у справі про ліквідацію Об`єднання українців Росії.

За словами адвоката ОУР Аліма ЖГУЛЬОВА, Мінюст РФ обвинувачує екс-співголову ОУР Валерія СЕМЕНЕНКА у тому, що він у період припинення діяльності організації виступав у російських ЗМІ нібито від імені ОУР. Це й стало приводом для ліквідації організації.

А.ЖГУЛЬОВ зазначив, що рішення Замоскворецького суду відновлює розгляд питання про ліквідацію ОУР по суті у Верховному Суді РФ.