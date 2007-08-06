Ющенко вимагає від Януковича виконати указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує уряду скерувати роботу на виконання Указу «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності», який видано через неналежне виконання Кабміном конституційного обов’язку щодо забезпечення проведення інвестиційної політики.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться в листі Президента на ім’я прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» зниження інвестиційної активності, науково-технічного та технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямках інноваційного розвитку «є загрозами національним інтересам і національній безпеці України».

Президент зауважує, що Указ видано з метою створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності відповідно до повноважень щодо забезпечення національної безпеки.

«Виходячи з наведеного та відповідно до частини третьої статті 106, частини третьої статті 113, пункту 1 статті 116 Основного Закону, Кабінет міністрів України зобов’язаний забезпечити виконання цього Указу», – йдеться в листі Президента України.