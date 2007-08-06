Чого варте місце у списку ПР? - Янукович роздає обіцянки

Голова Тернопільського обласного осередку Партії регіонів Орест МУЦ заявляє, що керівництво партії пообіцяло йому посаду губернатора, якщо ПР набере в регіоні 10% голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МУЦ повідомив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

О.МУЦ стверджує, що таку обіцянку йому дав сам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ напередодні формування виборчого списку.

“Нас, представників західних регіонів, зібрали і сказали, що якщо в когось є велике бажання зосередитись суто на депутатській діяльності, то того можуть перемістити до відповідної частини списку. Якщо ж хтось має амбіції працювати у виконавчій владі, то їхні кандидатури будуть серйозно розглядатися. Але все залежатиме від взятих на себе зобов’язань”, - розповів О.МУЦ.

За словами О.МУЦА, він зобов’язався видати результат у 10% голосів, а також відмовився від переміщення у списку, тож залишився на 206 місці.

“Навіть якщо я стану депутатом, то здам мандат і оберу посаду губернатора. Звісно, громадськість трішки покричить “Ганьба!”, але я вже до цього звик. Я розберуся і дам собі раду, адже я в себе вдома”, - запевнив О.МУЦ.

Голова Тернопільського обласного осередку Партії регіонів висловив переконання, що йому вдасться досягтися підтримки жителів області на рівні 10% за рахунок невисокої явки виборців, контролю усіх дільниць представниками партії і недопущення ними фальшування, а також популяризації серед громадян його досягнень як народного депутата V скликання.

*** На попередніх парламентських виборах Партіях регіонів отримала на Тернопільщині 2,02% голосів.