ЦВК відмовила у реєстрації 10 кандидатам від КПУ

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 10 кандидатам у депутати від Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 14 членів ЦВК, 1 – утримався.

Член ЦВК – доповідач з цього питання Юрій ДОНЧЕНКО зазначив, що у реєстрації пропонується відмовити у зв’язку з неналежним оформленням деяких документів.

При цьому Ю.ДОНЧЕНКО додав, що у разі внесення цими кандидатами необхідних уточнень, їхні кандидатури ЦВК зможе розглянути ще раз.