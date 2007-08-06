ЦВК відмовила у реєстрації 10 кандидатам від КПУ
16:43, 06 серпня 2007Політика
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За - 14 членів ЦВК, проти - 1
Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації 10 кандидатам у депутати від Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 14 членів ЦВК, 1 – утримався.
Член ЦВК – доповідач з цього питання Юрій ДОНЧЕНКО зазначив, що у реєстрації пропонується відмовити у зв’язку з неналежним оформленням деяких документів.
При цьому Ю.ДОНЧЕНКО додав, що у разі внесення цими кандидатами необхідних уточнень, їхні кандидатури ЦВК зможе розглянути ще раз.
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