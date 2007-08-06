Есдеки можуть приєднатися до Партії регіонів

17:05, 06 серпня 2007
Політика
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Шуфрич не виключає такий варіант

Нестор ШуфричМіністр з питань надзвичайних ситуацій, колишній заступник голови Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) Нестор ШУФРИЧ не виключає, що СДПУ(о) приєднається до Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як мінімум, декілька керівників партії фактично стають членами іншої партії… Це говорить про об’єднання», - сказав Н.ШУФРИЧ.

«Це нормальний процес, коли відбувається об’єднання політичних сил. Це відбувається і у наших політичних опонентів – в конгломераті під назвою «Наша Україна», подібні процеси відбуваються і в БЮТ», - додав він.

На його переконання, було б краще, щоб в Україні було 10-15 політичних сил, а не так, як зараз – набагато більше, оскільки це ускладнює громадянам робити свідомий вибір.

За словами Н.ШУФРИЧА, об’єднання може проходити в різноманітній формі: або партія повністю вливається в іншу, або члени партії в індивідуальному порядку переходять до іншої партії.

Він переконаний, що об’єднання партій є позивним процесом.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня стало відомо, що п’ятий номер передвиборчого списку Партії регіонів, міністр з питань надзвичайних ситуацій Н.ШУФРИЧ вступив до лав Партії регіонів.

До цього Н.ШУФРИЧ був членом СДПУ(о).

*** Раніше про об’єднання з Партією регіонів заявили Республіканська партія України та партія “Трудова Україна”, також до виборчого списку Партії регіонів увійшла колишній голова партії “Віче” Інна БОГОСЛОВСЬКА.

 

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