Шуфрич відкриє сезон полювання на Луценка?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ порівнює Юрія ЛУЦЕНКА з птахом глухар, яка дуже красива і розумна, але навколо себе нічого не бачить.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи можливість очолення Ю.ЛУЦЕНКОМ блоку НУ-НС.

«Є такий птах – називається глухар. Він, коли токує, то намагається всім показати, наскільки він красивий і розумний, але в цей час нічого не бачить», - сказав Н.ШУФРИЧ. Він підкреслив, що «дичину не потрібно лякати передчасно», - зазначивши, що необхідно дочекатися, коли з`їзд НУ-НС затвердить свій виборчий список.

Н.ШУФРИЧ також відзначив, що м`ясо глухаря ніхто не їсть.