ЦВК затвердила кошторис на створення реєстру виборців
17:38, 06 серпня 2007Політика
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За проголосували усі 15 членів ЦВК
Центральна виборча комісія затвердила кошторис на формування та уточнення Державного реєстру виборців на 2007 рік у сумі 14 млн. 221 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували усі 15 членів ЦВК.
Водночас, член ЦВК, доповідач з цього питання Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що ця сума становить лише 19% від необхідної. Враховуючи це, ЦВК також схвалила подання до Кабінету міністрів щодо додаткового фінансування видатків за цією програмою.
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