ЦВК затвердила кошторис на створення реєстру виборців

Центральна виборча комісія затвердила кошторис на формування та уточнення Державного реєстру виборців на 2007 рік у сумі 14 млн. 221 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували усі 15 членів ЦВК.

Водночас, член ЦВК, доповідач з цього питання Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зазначила, що ця сума становить лише 19% від необхідної. Враховуючи це, ЦВК також схвалила подання до Кабінету міністрів щодо додаткового фінансування видатків за цією програмою.