Остаточний список НУ-НС з`явиться вночі
18:38, 06 серпня 2007Політика
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Про це повідомив Оніщук
Проект виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде затверджено сьогодні ввечері на засіданні політради блоку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Микола ОНІЩУК.
За його словами, учасники засідання мають остаточно затвердити кандидатів у виборчий блок НУ-НС.
Відповідаючи на запитань журналістів, М.ОНІЩУК зазначив, що сьогодні вночі список буде надруковано, а завтра надано на розгляд міжпартійного з’їзду блоку.
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