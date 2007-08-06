Остаточний список НУ-НС з`явиться вночі

18:38, 06 серпня 2007
Політика
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Про це повідомив Оніщук

Микола ОНІЩУКПроект виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде затверджено сьогодні ввечері на засіданні політради блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Микола ОНІЩУК.

За його словами, учасники засідання мають остаточно затвердити кандидатів у виборчий блок НУ-НС.

Відповідаючи на запитань журналістів, М.ОНІЩУК зазначив, що сьогодні вночі список буде надруковано, а завтра надано на розгляд міжпартійного з’їзду блоку.

 

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