Остаточний список НУ-НС з`явиться вночі

Проект виборчого списку блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде затверджено сьогодні ввечері на засіданні політради блоку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Микола ОНІЩУК.

За його словами, учасники засідання мають остаточно затвердити кандидатів у виборчий блок НУ-НС.

Відповідаючи на запитань журналістів, М.ОНІЩУК зазначив, що сьогодні вночі список буде надруковано, а завтра надано на розгляд міжпартійного з’їзду блоку.