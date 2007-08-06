Ставнійчук розчарувала Симоненка: Україна без Ющенка йому не світить

Ініціатива Комуністичної партії України провести всеукраїнський референдум з питання висловлення недовіри Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ не має правової основи.

Про це заявила представник Президента України в Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК, коментар якої передано УНІАН прес-службою глави держави.

Вона нагадала, що 3 серпня цього року лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що Комуністична партія України вже зібрала значну кількість підписів на підтримку всеукраїнського референдуму про висловлення недовіри Президентові України.

Коментуючи цю ініціативу, М.СТАВНІЙЧУК назвала її черговою політичною піар-акцією.

На її думку, ініціатори, “у гонитві за гучними формулюваннями”, навіть не переймалися юридичною складовою процедури референдуму.

Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» передбачає, що право вимоги всеукраїнського референдуму громадянами України реалізується через збирання їх підписів ініціативними групами всеукраїнського референдуму, що утворюються на зборах громадян та, відповідно, реєструються Центральною виборчою комісією.

Як відомо, зауважила М.СТАВНІЙЧУК, нині у Центральній виборчій комісії не зареєстровано жодної ініціативної групи всеукраїнського референдуму для збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму з питання щодо недовіри Президентові України. Більше того, документи щодо реєстрації ініціативних груп такого референдуму до Центральної виборчої комісії навіть і не подавалися.

Разом із тим, згідно з положеннями Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», а також рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року № 3-рп/2000 у справі про всеукраїнський референдум за народною ініціативою встановлено, що чинна Конституція України не передбачає інституту висловлення недовіри на всеукраїнському референдумі, в тому числі проголошеному за народною ініціативою, конституційним органам державної влади як можливої підстави дострокового припинення їх повноважень, підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Отже, на сьогодні законодавство України взагалі не містить правових підстав проведення подібних референдумів, констатувала представник глави держави в ЦВК.

За її словами, такий висновок підтверджується національною правозастосовною практикою в Україні. Ініціативи всеукраїнського референдуму з питань висловлення недовіри органам державної влади, що виникали час від часу впродовж останніх років, не були реалізовані через невідповідність вимогам законодавства України, передусім Конституції України.

Таким чином, поширення КПУ інформації про збір підписів на підтримку всеукраїнського референдуму щодо недовіри Президентові України, фактично, є спробою привернути до себе увагу виборців і не більше того. При цьому, ініціатори такої акції забувають додати, що навіть, якщо підписи і збираються, то їх наявність не тягне за собою жодних юридичних наслідків, наголосила М.СТАВНІЙЧУК.