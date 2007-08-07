Програма БЮТ ”дозволить підняти внутрішній ринок та збільшити ВВП”

Представлена на з’їзді БЮТ програма стратегічного розвитку України дозволить підняти український внутрішній ринок та збільшити валовий продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Житомирі заявив голова Житомирської обласної організації БЮТ Сергій ПАШИНСЬКИЙ, коментуючи представлену вчора на з’їзді блоку програму стратегічного розвитку України "Український прорив”. До справедливої і конкурентноспроможної країни".

С.ПАШИНСЬКИЙ зазначив, що "головним "ноу-хау" БЮТ стало визначення як пріоритетних дій, так і цільових показників стану в країні, за якими визначатиметься результативність виконання програми і відповідальність чиновників".

Він також повідомив, що відомі українські економісти називають суть економічної стратегії Ю.ТИМОШЕНКО "стимулюванням економічного розвитку через підвищення платоспроможності населення". За словами С.ПАШИНСЬКОГО, ця стратегія полягає в тому, щоб спрямувати кошти безпосередньо людям”.

"У 2005 році така політика дозволила збільшити бюджет на 62% вже через півтора місяці після приходу Ю.ТИМОШЕНКО до влади. У результаті із крайніх злиднів була витягнута величезна маса населення України, яка на ці гроші нарешті змогла купувати вітчизняні товари, збільшуючи при цьому валовий внутрішній продукт країни", - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що згаданою програмою Ю.ТИМОШЕНКО пропонує "інвестиції в людину та людські ресурси країни". "Адже, як відомо, кадри вирішують усе", - сказав С.ПАШИНСЬКИЙ.