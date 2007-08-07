Кириленка висунули на пост голови політради НУ-НС

Політрада "Наша Україна – Народна самооборона" схвалила проект рішення щодо обрання В`ячеслава Кириленка головою політичної ради блоку. Про це РБК-Українаповідомив народний депутат V скликання Микола Оніщук. За його словами, згідно з угодою, яку підписали 9 політичних партій, голова політичної ради "НУ – НС" має обиратися з`їздом. Тому, це питання буде вирішуватись на з`їзді блоку (7 серпня).