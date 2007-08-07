Кириленка висунули на пост голови політради НУ-НС

08:16, 07 серпня 2007
Політика
815

Питання вирішуватиметься на з`їзді

В’ячеслав Кириленко демонструє підписані угоди про створення блоку ”Наша Україна – Народна самооборона”. Київ, 2 серпня Політрада "Наша Україна – Народна самооборона" схвалила проект рішення щодо обрання В`ячеслава Кириленка головою політичної ради блоку. Про це РБК-Українаповідомив народний депутат V скликання Микола Оніщук. За його словами, згідно з угодою, яку підписали 9 політичних партій, голова політичної ради "НУ – НС" має обиратися з`їздом. Тому, це питання буде вирішуватись на з`їзді блоку (7 серпня).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter