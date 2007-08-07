Ющенко виступить на з’їзді

Пряму трансляцію здійснюватимуть провідні телеканали

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у міжпартійному з’їзді виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано виступ В.ЮЩЕНКА, в якому буде зроблено аналіз актуальних подій і тенденцій суспільно-політичного життя в нашій державі, окреслено стратегічні пріоритети. Пряму трансляцію промови Президента України здійснюватимуть провідні телевізійні канали країни. Орієнтований початок о 12.10.

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