Ющенко виступить на з’їзді
09:01, 07 серпня 2007Політика
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Пряму трансляцію здійснюватимуть провідні телеканали
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні візьме участь у міжпартійному з’їзді виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
Як повідомляє прес-служба глави держави, заплановано виступ В.ЮЩЕНКА, в якому буде зроблено аналіз актуальних подій і тенденцій суспільно-політичного життя в нашій державі, окреслено стратегічні пріоритети.
Пряму трансляцію промови Президента України здійснюватимуть провідні телевізійні канали країни. Орієнтований початок о 12.10.
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