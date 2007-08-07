Ющенко вимагає від Януковича рішучих дій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду України невідкладно вжити рішучих заходів щодо забезпечення ефективної протидії корупції, не на словах, а на ділі дотримуватися визначених пріоритетів у державній політиці, одним із яких є подолання корупції.

Як повідомляє прес-служба Президента України, лист відповідного змісту глава держави направив прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Президент звернув увагу прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА на те, що проголошені урядом заяви, що подолання корупції є пріоритетом його діяльності, не підкріплені конкретними практичними діями. Досі не затверджений План дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента № 742/2006 року, а також проігноровано пропозицію стосовно попереднього громадського обговорення проекту зазначеного Плану. Урядом не підготовлено до розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання щодо стану боротьби з корупцією в органах влади, усіх сферах життєдіяльності країни.

На глибоке переконання В.ЮЩЕНКА, перелічені та інші факти дають підстави стверджувати, що реальна боротьба з корупцією не ведеться.

Системна цілеспрямована робота щодо протидії корупції підміняється формальним плануванням антикорупційних заходів, які зазвичай не виконуються.

Значна частина осіб, притягнутих до відповідальності за корупцію, усупереч вимогам закону продовжує обіймати займані посади та виконувати функції держави.

Президент підкреслює, що на шлях вчинення корупційних діянь стають не лише рядові чиновники і їхні керівники, а й працівники правоохоронних органів, покликаних стояти на захисті конституційних прав і свобод громадян. Упродовж першого півріччя 2007 року за скоєння корупційних діянь до адміністративної та кримінальної відповідальності притягнуто майже 400 працівників органів внутрішніх справ, більше 300 – органів державної податкової та 40 – митної служб.

Про результати дій УРЯДУ, керівників інших центральних органів виконавчої влади стосовно заходів щодо забезпечення ефективної протидії корупції В.ЮЩЕНКО просить інформувати на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке планується на 17 серпня 2007 року.