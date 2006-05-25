Новий Chrysler Sebring буде схожий на 300C (фото)

Наступне покоління седана Chrysler Sebring, до виходу якого на ринок залишилося трохи більше півроку, судячи з усього, буде дуже схожий зовні на свого "старшого брата" Chrysler 300C. Насамперед, це стосується дизайну кузова з характерними масивними стійками кузова і хромованими акцентами, а також масивної форми багажника. При цьому, новий Sebring одержить дещо округліші форми і опорядження салону в сучаснішому стилі.

Нагадаймо, що новинка буде збудована на тій же платформі, що й Dodge Caliber. Проте Sebring матиме власну лінійку моторів, включаючи шестициліндрові бензинові двигуни. Складання нового седана планується розгорнути на тому ж заводі, де нині випускають Dodge Caliber.

Тим часом, виробництво нинішнього покоління Chrysler Sebring було повністю припинене ще в середині травня, проте вже незабаром випуск таких машин буде відновлений, але вже в Росії. Нагадаємо, що виробничі лінії з випуску цієї моделі були придбані Горківським автозаводом, який планує збирати такі машини на власних потужностях і під власною маркою.

Лента.ру