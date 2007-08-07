Луценко і Бондзик відмовилися балотуватися до Верховної Ради

Керівник аналітичного департаменту Центрвиконкому партії “Наша Україна” Анатолій Луценко і заступник керівника Центрвиконкому Віталій Бондзик заявили про зняття своїх кандидатур зі списку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Ми і раніше попереджали керівництво партії, про свою відмову від балотування до парламенту, - зазначив Анатолій Луценко. - Ми маємо кілька цікавих проектів в сфері своєї професійної діяльності, які навряд чи можна поєднувати з депутатством. Тому ми дякуємо керівництву Блоку за високу довіру, але змушені зняти свої кандидатури”.

Прес-служба Мегаблоку демократичних сил