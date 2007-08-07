Богатирьова: ”ви бачите, чим ми займаємось”...

На сьогодні народні депутати від фракції Партії регіонів не бачать підстав для проведення позачергового засідання Верховної Ради. Про це сказала в інтерв’ю журналістам народний депутат Раїса БОГАТИРЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «на цьому тижні ніхто з наших народних депутатів не ініціював цю сесію, оскільки ви бачите, чим ми займаємось”.

Водночас, наголосила Р.БОГАТИРЬОВА, “якщо буде цинічно порушена Конституція з боку наших опонентів, то Партія регіонів має можливість виступити ініціатором і прийняти участь в такому засіданні”.

“Сьогодні немає підстав для того, щоб ініціювати позачергове засідання”, - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання. 30 липня заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що фракція Партії регіонів 31 липня не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

Пізніше 30 липня було повідомлено, що керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання.

31 липня О.МОРОЗ видав розпорядження, за яким позачергова сесія Верховної Ради України п‘ятого скликання була перенесена на 7-10 серпня 2007 року.

2 серпня телеканал "1+1" повідомив, що О.МОРОЗ і прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обговорили питання проведення позачергової сесії. За словами О.МОРОЗА, фракція Партії регіонів погодилася взяти участь у позачерговій сесії парламенту, призначеній на 7-10 серпня.