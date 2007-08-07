Україна вже «скричалася» - Литвин піде до парламенту мовчки?

Міжпартійний з’їзд Народної партії і Трудової партії України затвердив лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА головою виборчого “Блоку Литвина”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували сьогодні делегати міжпартійного з’їзду партій, які ввійшли до складу блоку.

За затвердження В.ЛИТВИНА лідером блоку проголосували всі 296 делегатів, зареєстрованих на з’їзді.

Виступаючи перед учасниками з’їзду, В.ЛИТВИН висловив переконання, що саме цей блок здатен навести порядок в країні, викорінити корупцію, зробити політику прозорою, оскільки до складу блоку входять багато професіоналів.

Також у своїй промові В.ЛИТВИН наголосив, що блоку є кого запропонувати на посаду голови ВР, а також члени блоку здатні сформувати уряд і висунути своїх кандидатур на посаду прем’єр-міністра.

Водночас він зазначив, що блок готовий до компромісу з іншими політичними силами, які пройдуть до парламенту, в питанні про призначення на посаду прем’єр-міністра людини, яка відповідатиме цій посаді.

Крім того, В.ЛИТВИН наголосив, що «ми не прагнемо до узурпації влади, нам потрібно менше крику і більше праці, оскільки Україна вже «скричалася». Тому, зазначив він, настав час «саме нашого блоку».

Завершуючи промову, В.ЛИТВИН висловив переконання, що «ми виграємо цю вирішальну битву за Україну, і виграє її український народ».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Народна партія і Трудова партія України підписали угоду про створення виборчого блоку «Блок Литвина». Документ підписали лідери партій Володимир ЛИТВИН та Михайло СИРОТА. Лідером блоку було обрано В.ЛИТВИНА.