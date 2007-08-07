Ющенко нагадав НУ-НС, що ”ніхто не винен в поразках, окрім нас самих”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що єдина партія, яка буде створена на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” буде ефективно діяти як у владі, так і в опозиції.

Про це він заявив сьогодні під час проведення міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна-Народна самооборона”, передає кореспондент УНІАН.

“Партія не шукатиме теплих крісел. Будемо діяти ефективно як у владі, так і у опозиції”, - сказав він. Президент привітав об’єднання демократичних сил у єдиний блок для участі у дострокових виборах до ВР. “Ви зробили історичний крок у майбутнє”, - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому Президент зазначив, що знає якою ціною насправді давалося рішення про створення єдиної демократичної сили.

Глава держави нагадав, що з давніх часів критичну ситуацію в середині України спричиняв розбрат. За його словами, амбіції і дріб’язковість політиків завдали улару по ідеям Майдану. “Ніхто не винен в поразках, окрім нас самих”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що “війна гетьманів” має бути припинена.