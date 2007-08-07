Богатирьова каже, що списки ПР - ”бездоганні”

Партія регіонів передала на реєстрацію до Центральної виборчої комісії списки своїх кандидатів у народні депутати для участі на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, документи на реєстрацію принесли керівник парламентської фракції Партії регіонів у Верховній Раді V скликання Раїса БОГАТИРЬОВА, п`ятий номер у виборчому списку партії – міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ, а також народний депутат V скликання Тарас ЧОРНОВІЛ, №27 у списку Олена ЛУКАШ та інші представники Партії регіонів.

В той же час, підтримати своїх лідерів та свою політичну силу до ЦВК прийшли до 300 прихильників Партії регіонів.

В інтерв’ю журналістам Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що вона має впевненість в тому, що ніяких проблем з реєстрацією кандидатів не буде.

«Моя колега - О.ЛУКАШ по передньому парламенту і по майбутньому переконана, що все настільки досконало і чітко знає, і нас муштрує, що в нас ні в той період, коли ми реєструвалися на вибори до парламенту V скликання, ні зараз не буде ніяких перешкод в реєстрації. Все бездоганно зроблено», - сказала вона.

На запитання журналістів, у зв’язку з чим організовано таке «шоу» прихильників біля ЦВК, народний депутат сказала, що це - традиція.

«Це для нас свято, що ми готові розпочати виборчий процес», - сказала вона.

За її словами, Партія регіонів на сьогодні є лідером політичним, є сьогодні національною політичної силою, державницькою, яка має всі шанси повернутися в наступний парламент партією влади.

Як повідомляв УНІАН, X з`їзд Партії регіонів 4 серпня прийняв рішення про висунення кандидатами від партії в народні депутати України 450 чоловік.