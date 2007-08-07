Вінський: а 1 жовтня буде веселіше...

Представник БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ у супроводі помічників передав до Центральної виборчої комісії на реєстрацію списки кандидатів в народні депутати для участі у позачергових виборах до ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ у розмові з журналістами зазначив, що має переконання, що жодних проблем з реєстрацією кандидатів не буде.

Відповідаючи на запитання, чому передача документів відбувається без помпезності і лише одним представником БЮТ на відміну від Партії регіонів, Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що ця подія розцінюється в БЮТ як рядова подія, якій особливої уваги не варто приділяти. «Це звичайний процес, передбачений законом, а 1 жовтня, я думаю, буде веселіше – буде більше людей, більше привітань. А сьогодні йде робота», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ повідомив, що підготовлено до реєстрації 450 справ кандидатів у народні депутати і все необхідне, що вимагає законодавство.

За його прогнозом, до ВР після виборів пройде близько 226 представників БЮТ.