Блок НУ-НС затвердив список. Катеринчук - проти

З’їзд блоку «Наша Україна – Народна самооборона” затвердив список кандидатів у народні депутати України на дострокових виборах до парламенту 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 343 делегати з’їзду, утримались 19, проти – 11. Українська правдазазначає: серед тих, хто голосував проти – Микола Катеринчук.

Зокрема, до першої п’ятірки увійшли - Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИЛИРИЛЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО та Микола КАТЕРИНЧУК.

До другої п’ятірки увійшли Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Юрій ПАВЛЕНКО, Ксенія ЛЯПІНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Володимир АР’ЄВ.

В другий десяток увійшли - Борис ТАРАСЮК, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Олександр (Олександрович) ОМЕЛЬЧЕНКО, Микола ОНІЩУК, Святослав ВАКАРЧУК, Юрій КОСТЕНКО, Іван СПОДАРЕНКО, Олеся ОРОБЕЦЬ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

21- Давид ЖВАНІЯ, 22 – Анатолій МАТВІЄНКО, 23 – Іван ПЛЮЩ, 24 – Юрій ЄХАНУРОВ, 25 – Володимир СТРЕТОВИЧ, 26 – Василь КУЙБІДА, 27 – Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, 28 – Володимир СТЕЛЬМАХ, 29 – Тарас СТЕЦЬКІВ, 30 – Іван ЗАЄЦЬ, 31 – Владислав КАСЬКІВ, 32 – Володимир ПОЛЯЧЕНКО, 33 – Віктор ШЕМЧУК, 34 – Олег ГУМЕНЮК, 35 – Михайло ПОЛЯНЧИЧ, 36 – Роман ЗВАРИЧ, 37 – Олександр ДОНІЙ, 38 – В’ячеслав КОВАЛЬ, 39 – Петро ЮЩЕНКО.

Також до списку увійшли Геннадій МОСКАЛЬ, Оксана БІЛОЗІР, Микола МАРТИНЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Станіслав АРЖЕВІТІН, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, Володимир ШАНДРА, Степан ХМАРА тощо.

Всього у списку 448 осіб.